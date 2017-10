Itt a segítség a lusta vásárlóknak - már bárki kipróbálhatja

Meglovagolják a kiterjesztett valóság elterjedését a kereskedők, és van, aki rátesz egy lapáttal: nemcsak a kényelmes vásárlók életét könnyíti meg, hanem extra testreszabottságot is kínál.

A Topology Eyewear egy kiterjesztett valósággal működő alkalmazás, amely tökéletesen illeszkedő szemüvegeket kínál. Az okulárékat az arcunk három dimenziós szkennelése után lehet felpróbálni az alkalmazásban: kiválaszthatjuk a szimpatikus típust, beállíthatjuk a színét, a mintáját, és megnézhetjük saját magunkon.

Ha elégedettek vagyunk az eredménnyel, véglegesítjük a vásárlást és várunk az egyedileg a mi fejünkre tervezett szemüvegre, amelynek pont olyan hosszú lesz a szára, hogy kényelmesen hordhassuk, nem lesz se túl széles, se szűk, és az sem lesz baj, ha valakinek nem szimmetrikusak a fülei.

Az alapító Eric Varady egy nehézkes szemüvegvásárlás nyomán jutott arra a döntésre, hogy ezt kényelmesebben és profibban is meg tudná oldani. Még annál is jobban, mint a netes szemüvegrendelési piacot uraló Warby Parker cég, amelytől egyszerre több szemüveget is házhoz lehet szállíttatni, hogy otthon választhassuk ki a megfelelőt.

Az amerikai cég által kínált szemüvegek egyediségét és az előremutató technológia használatát persze borsosan meg kell fizetni: egy "alap" szemüveg 495 dollárba (körülbelül 130 ezer forintba) kerül, de különféle extrákkal az összeg 800 dollárra (nagyjából 200 ezer forint) is felmehet.

Ugyanakkor a más, hasonló elven működő alkalmazásokkal (mint például az IKEA új, nálunk is letölthető, iOS 11-en már futó alkalmazása, amellyel otthonunkba "próbálhatjuk" a kiszemelt bútorokat) jól mutatja a vásárlás módjának változását.

