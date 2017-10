Megvan, mennyi az ideális munkaidő

Egy nyolcórás munkanap alatt az átlag munkavállaló még három órát sem dolgozik. Pontosan 2 óra 53 percet. A maradék időben az emberek híreket olvasnak, a Facebookon és más közösségi oldalakon szörfölnek, esznek, munkához nem kapcsolódó témákról fecsegnek a kollégáikkal, cigiszünetet tartanak, és új állások után kutatnak – valószínűleg azért, hogy ott ugyanezeket tegyék –. Ezt állítja egy 2016-ban készült, 1989 brit munkavállaló bevonásával készített felmérés – írja a Business Insiderre hivatkozva az Euronews.

A kutatás legfőbb megállapítása az volt, hogy a hosszú munkanapok nem vezetnek jó minőségű munkához. Egyes kutatások szerint az emberek általában 20 percet tudnak erősen koncentrálni egy dologra, más kutatások szerint 10 másodperc az átlag. Így a nap vége felé a teljesítmény a nullával egyenlő – vagy még annál is rosszabb – állítja K. Anders Ericsson, munkapszichológus.

32 órás munkahét

A felmérés szerint az is igaz, hogy a szabad munkabeosztás és az időnkénti elkalandozás a jobban segíti a feladatok teljesítését. Azok az emberek, akikből munkáltatóik "az utolsó cseppet is ki akarják facsarni" több mint valószínűleg rossz munkahelyi szokásokat vesznek fel, amelyek aztán az igazán produktív óráikat is tönkreteszik a szakértő szerint. Ha például délután több órán át facebookozunk, mert már nem tudunk koncentrálni, egy idő után nem fogjuk rosszul érezni magukat azért sem, ha munkába érkezve azonnal bejelentkezünk a közösségi oldalra. Ez viszont azt eredményezi, hogy a termékeny, reggeli óráinkat is elviszi a munka helyetti szörfölgetés.

Sok cég csökkenti a munkaidőt, de úgy, hogy a munkahetet rövidítik: az alkalmazottaknak négy napig kell dolgozniuk, így három marad pihenésre. Egy, a lapban idézett cég vezetője szerint a 32 órás munkahét 2006-os bevezetése óta a dolgozók boldogabbak és sokkal produktívabbak. Úgy fogalmazott: az embereket heti 40 óra munkára kényszeríteni szinte embertelen.

A kutatások szerint az ideális az lenne, ha a hét öt napján, napi hat órát dolgoznánk.

Svédországban egy 2015 és 2017 között készített kormányzati tanulmány bizonyította, hogy ha hat órát dolgoznak az emberek, a munkájukat is nagyobb kedvvel végzik, kevésbé érzik stresszesnek magukat. Az egyetlen hátulütő, hogy a kieső munkaidőre új embereket kell felvenni, ami növeli a költségeket.

Van, ahol kipróbálták



A világ egyik legnagyobb vállalata, az Amazon már egy éve teszteli a rövidebb munkanapokat-munkaheteket. 2016 szeptemberében kiválasztott alkalmazottak hétfőtől csütörtökig dolgoztak, fizetésük pedig a korábbihoz képest 75 százalékosra csökkent – cserébe viszont több volt a szabadidejük, és minden természetbeni juttatást megkaptak. A vállalat azonban még nem hozta nyilvánosságra, hogy érintette mindez a kiválasztott dolgozók teljesítményét vagy életminőségét. De a munkapszichológusok szerint is kevésbé stresszesek és sokkal frissebbek azok, akik így dolgoznak, és a csökkentett munkaidőnek hosszú távon teljesítménynövelő hatása is lehet - írja az Euronews.

