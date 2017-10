Minden negyedik magyar gyerek túlsúlyos

A felnőtt lakosság 65 százaléka túlsúlyos vagy elhízott - közölte, hozzátéve: a túlsúly az enyhébb, az elhízás a nagyobb mértékű testtömeg-többletet jelenti.

Kubányi Jolán felhívta a figyelmet arra: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavalyi jelentése szerint már az öt év alatti gyermekeknél is megjelenik ez a probléma, 41 millióra tehető közöttük azok száma, akiket érint. Ez is mutatja, hogy minél korábban kell elkezdeni tenni a megelőzésért - hangsúlyozta.

