Használja ki a hétvégét - íme néhány ötlet

Kirándulásokat, túrákat ajánlunk a hosszú hétvégére. Szombaton és vasárnap várható kellemesebb időjárás, de kisebb eső ekkor is előfordulhat.

A kéktúrázóknak azt javaslom, hogy Szentbékállán lépjenek rá az ösvényre, és gyalogoljanak el Városlődig. Sok szép látnivaló várja őket: az utat kilátók és kolostorromok szegélyezik, és megnézhetik a nagyvázsonyi várat, illetve megcsodálhatják a Kab-hegy geológiai érdekességeit. Érdemes csendben túrázniuk, mert ez vadban gazdag vidék: én őzzel és vaddisznóval is találkoztam arrafelé.

A Keleti-Bakonyban, Fejér és Veszprém megye határánál a Tési-fennsík közepén található Burok-völgy bejárása ígér felejthetetlen élményeket. Ez 25 kilométeres, 50-90 méter mély,

sok helyen függőlegesen meredek sziklafalakkal határolt, vízfolyás nélküli szurdok évszázadokon át királyi vadászterület volt.

A cserehát, és azon belül a Bódva völgye is nagyon szép ilyenkor. Edelényről érdemes elindulni Irota, Szanticska és Szendrő irányába. Ha több napot szánnak rá, akkor felkereshetik Abodot, Bódvarákót és Tornaszendrást is, sőt akár a szlovákiai Áj-völgyet is.

Egy rövidebb, de ugyanolyan emlékezetes kihívást teljesíthetnek Zsámbék és Nagykovácsi között, a sárga jelzésen, a Vértesben pedig a Turul-szobortól indítható körtúra.

A Zemplénben a regéci és a füzér vár, valamint Boldogkő vára kereshető fel, és ha már arra járnak, kapaszkodjanak fel a hegység legmagasabb pontjára, a Nagy-Milicre.

A kerékpárosoknak a Nagykőrös-Cegléd-Tápiószele-Farmos-Jászberény-Jászárokszállás-Vámosgyörk-Adács-Gyöngyös útvonalat javaslom. Az egészet persze csak a legedzettebb bringások teljesítsék, hiszen 230 kilométert kell megtenni 1034 méter szintkülönbséggel.

Az időjárás egyébként nem lesz rossz, de igazán jó sem.

"Szombaton felhősödés kezdődik, kisebb eső is előfordulhat. Vasárnap hidegfront éri el térségünket, borult, esős időt hozva" - mondta el az InfoRádiónak Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa, Kuntár Roland.

Teljesítménytúrák is lesznek a hosszú hétévégén. A hosszú távú gyaloglás szerelmesei budai, pilisi, börzsönyi, gerecsei, mátrai, bakonyi kőszegi, mecseki, zalai, cserháti ls alföldi programok közül válogathatnak a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján.

