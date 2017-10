Itt vannak a telepítés nélkül kipróbálható mobilappok

Végre debütálnak a Play Store-ban a Google Instant Appjai, a tavaly bejelentett megoldással az egyes alkalmazások már telepítés nélkül futtathatók. A koncepció erősen emlékeztet a weboldalak működésére, hiszen itt is egy URL-re bökve jutunk a kívánt tartalomhoz, fontos különbség azonban, hogy az Instant Apps esetében továbbra is natív androidos alkalmazásokról van szó - írta a hwsw.hu.

Az első instant appok a Play Store felületén a "Try it now!" gombok mögé költöznek be, funkciójuk pedig ennek megfelelően az lesz, hogy az alkalmazásboltot böngésző felhasználók már a telepítés előtt kipróbálhassák az egyes szoftvereket. Első körben épp csak maroknyi alkalmazásnál érhető el a funkció, köztük a The New York Times rejtvényappjával, illetve a Skyscannerrel, a sor azonban a következő hónapokban vélhetően egyre tempósabban bővül majd.

A funkcióhoz a fejlesztő kisebb, önállóan is működőképes részekre szeleteli az alkalmazását, ezek pedig villámgyorsan, néhány tizedmásodperc alatt le tudnak töltődni és elindulni a felhasználó telefonján. A rendszer

kizárólag a hivatalos forrásból származó binárist fogja lefuttatni, így elvben a felhasználó védve van a támadásoktól.

Feladatuk végeztével az appdarabok automatikusan és nyomtalanul törlődnek.

Emellett több ráncfelvarrást kap a Play Store, kevesebbet kérnek majd az előfizetésekre építő appok fejlesztőitől, frissül a Google Play Console, és a hibakereséseket is hatékonyabbá teszik.

