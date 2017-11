Tudta, hogy titkos játék van a Chrome-ban? Ráadásul most magával is viheti

A hazánkban is piacvezető böngésző, a Chrome használói nyilván nem szeretik, amikor egy dinó jelenik meg a képernyőn, ez ugyanis azt jelenti, hogy elszállt a net.

A kapcsolat helyreállításáig lehet bosszankodni és unatkozni is, de akár a böngésző "titkos" funkciójával szórakozni is: ha megjelenik az offline hibaüzenet, a szóköz billentyű megnyomására azonnal elindul egy dinós játék.

Ezt a játékot gondolták tovább az Androidra ingyen letölthető The Jumping Dino fejlesztői. Alapból ugyanolyan a játék, mint a Chrome-ban, de itt a “Play” gombra kattintva új pályák is megjelennek – az első kettő automatikusan, a többit azok teljesítésével lehet elérni - számolt be róla a hvg.hu.

