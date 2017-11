Kiselefánt született Budapesten - nézze meg!

Szerdán hajnalban kiselefánt született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az anyaállat és az elefántborjú is egészséges, a gondozók most azt várják, hogy a jövevény megtalálja az emlőket és táplálkozni kezdjen - közölte az intézmény.

Az állatkerti elefántcsalád legifjabb tagjának születése a legutóbbitól eltérő körülmények között zajlott le, ugyanis az elléskor jelen volt Asha, az anyaállat előző borja is. Technikailag lett volna lehetőség a csaknem ötesztendős fiatal elefánt különválasztására is, ám az állatkerti szakemberek jobbnak látták, ha ő is jelen van kistestvére születésekor. Ez egyrészt megfelel a természetes állapotoknak, hiszen az elefántok a vadonban csordában élnek, ahol a cseperedő fiatalok rendszerint akkor is jelen vannak, amikor anyjuk már a következő borját hozza a világra. Ráadásul ez a megoldás azért is szerencsés, mert az előző kiselefánt történetesen nőstény, és felnövekedve hasznos lehet a számára, ha láthatja az anyját gyermeknevelés közben.

Az ellésre szerdán hajnalban, 3 óra 54 perckor került sor. Szerencsére minden rendben zajlott, és az újszülött nem sokkal később sikeresen lábra is állt. Asha természetesen élénken érdeklődik kistestvére iránt, ha azonban ez az érdeklődés már kissé tolakodó, Angele azonnal odébb tessékeli. A gondozók most arra várnak, hogy a kicsi megtalálja az emlőket és szopni kezdjen.

Mivel az újszülöttnek és az anyaállatnak ilyenkor a legteljesebb nyugalomra van szüksége, a „szülőszobaként” használt, 2008-na épült elefántcsarnokot további intézkedésig lezárták. Jelenleg az elefántokhoz beosztott állatgondozókon és az állatorvosokon kívül senki, még az állatkerti dolgozók sem közelíthetik meg a környéket. De maguk a gondozók is csak akkor lépnek be a területre, amikor ez feltétlenül szükséges, egyébként monitoron keresztül figyelik az eseményeket. Assamot, az apukát viszont most is megtekinthetik a látogatók.

Az Állatkert a kiselefánt iránt érdeklődő nagyközönség türelmét kéri, emlékeztetve arra, hogy az előző elefántborjúnál is másfél hetet kellett várni, amíg a látogatókat először beengedhették az istállóba.

