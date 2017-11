Ezzel a pofonegyszerű trükkel csalnak tőrbe tömegeket a hackerek

A kiberbűnözők meglepően sikeresek a módosított, trójai Windows Movie Maker terjesztésében, amelynek célja, hogy pénzt csaljanak ki a figyelmetlen felhasználóktól.

Az átverés terjedését a hamis oldalak keresőoptimalizálásával segítik a bűnözők, de

a Microsoft 2017 januárjában visszavont ingyenes videószerkesztő szoftvere iránti folyamatos kereslet

is könnyebbé teszi a kártevők terjesztését. Az ESET szakemberei összegyűjtötték az átveréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és hogy miként lehetünk biztonságban a kártevővel szemben.

A módosított szoftvert terjesztő "windows-movie-maker.org" weboldal jelenleg is az első találatok között jelenik meg, ha a „Movie Maker” vagy a „Windows Movie Maker” kifejezésekre keresünk a Google keresőjével. A második legnépszerűbb kereső, a Bing esetében szintén a találatok első oldalán szerepel a weboldal. Az ESET megoldásai Win32/Hoax.MovieMaker néven azonosítják a kártevőt, és blokkolják a terjesztő oldalt is, illetve a szakemberek figyelmeztették a Microsoft és a Google szakembereit is a 2010-ben regisztrált oldal előkelő szereplésére a találati listában - közölte a cég.

Amikor a felhasználó telepíti a felajánlott szoftvert, egy látszólag működő Windows Movie Maker programot kap, azonban a Microsoft hivatalos szoftverével ellentétben, ez próbaverzióként jelenik meg, és az összes funkció használatához frissítés szükséges.

Azután kiderül, hogy már a mentés is csak fizetés ellenében lehetséges.

Ha már telepítette valaki ezt a programot, akkor távolítsa el és futtasson víruskereső programot.

A hamis weboldal:

Jó tanácsként a szokásos óvintézkedések (hivatalos helyről töltsünk le, használjunk víruskereső vagy még bővebb biztonsági programot stb.) mellett azt is ajánlják, hogy sose fizessünk olyan programért, ami korábban ingyenes volt.

A Windows Movie Maker hivatalos utódprogramja egyébként a Windws Story Remix.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!