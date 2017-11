Nevet kapott a kiselefánt

Arun lett a neve a múlt szerdán született kiselefántnak. Eredetileg öt nevet (Amar, Ambar, Arun, Arjuna, Ashok) bocsátott szavazásra a Fővárosi Állat- és Növénykert a honlapján, ahol keddtől péntek délig voksolhatott a közönség. Az Arun név épp csak egy hajszállal előzte meg a második helyezett Amar nevet.

Az Arun szanszkrit eredetű, de számos modern indiai nyelvben (hindi, bengáli, maráthi, gudzsaráti, malajálam, kannada, tamil, telugu) is használatos férfinév. Az óind mitológiában a napszekér hajtóját hívták így, a név maga hajnalt, hajnalpírt, illetve – bizonyos értelmezésben – Napot is jelent. A kiselefánt maga is hajnalban született, így a név már csak jelentésénél fogva is ideálisnak mondható.

A név további erénye, hogy az Állatkertnek a múltban már volt egy Arun nevű elefántja. Így hívták ugyanis az 1970-es évek végén, illetve a '80-as és '90-es években Budapesten élt legendás elefántbikát is, így a névadás egyúttal ennek a múltban itt élt állatnak is emléket állít. Ráadásul az az elefántbika az Arun nevet még Indiában, egy tenyésztelepen kapta, vagyis ez ténylegesen egy olyan név, amely nemcsak indiai eredetű, hanem amelyről tudható, hogy az ázsiai elefántok őshazájában valóban használják is elefántok hívóneveként.

A már csaknem másfél hetes kis Arun szépen fejlődik, édesanyja, Angele, és növére, Asha is nagy szeretettel és gondossággal veszi körül. A nagyközönség múlt szombat óta láthatja a kiselefántot, naponta délelőtt 10-től délután 2 óráig - közölte az intézmény.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!