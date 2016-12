Varga: nincs szükség bűvésztrükkre

Kiemelte, hogy az államadósság bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya 5 éve folyamatosan csökken, és egyre közelebb kerül az optimálisnak tekintett 60 százalékhoz.

Az adósságfinanszírozást érintően elmondta: jelentősebb devizakötvény-kibocsátást nem terveznek, de a lehetőségét nem szabad kizárni, hiszen kedvező a hozamkörnyezet. Emlékeztetett, hogy tavasszal a kínai off-shore piacra - Hongkong, Szingapúr - lépett be Magyarország, decemberben pedig újabb befektetői találkozóra került sor. "A későbbiekben ez alapján felmérhető, hogy az on-shore piacon mekkora a fogadókészség egy panda kötvény kibocsátására. Ha jók a visszajelzések, és kedvezőek a piaci feltételek, akkor jövőre jöhet a konkrét kibocsátás" - fogalmazott.

Az eurózónához való csatlakozást illető kérdésre Varga Mihály úgy reagált, hogy ma többet veszítenénk a csatlakozással, mint amennyit nyernénk, ugyanakkor ha a régiónkból további országok lépnek be az övezetbe, abból Magyarország nem maradhat ki. Hangsúlyozta: a gazdaságpolitikának csak következménye a közös valuta, nem célja. Elvileg most is képesek lennénk az euró bevezetésére, csak egy feltételt nem teljesítünk, az árfolyam rögzítését, ami tudatos gazdasági döntés, "a csatlakozás megindítása rajtunk múlik" - mondta.

A bérmegállapodással kapcsolatban hangsúlyozta: 26 éve nem volt ilyen jelentős megállapodás, amelyet minden munkavállalói és munkáltatói szereplő aláírt. A megállapodás egyszerre tesz eleget a béremelésnek, és a versenyképesség javításának - tette hozzá.

Egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Budapest Bank értékesítésére a jövő év első felében kerülhet sor. A bank iránt többen - már itt lévő és újonnan a magyar piacra lépő szereplők is érdeklődnek, ám egyelőre nem akarják megadni érte azt a nagyjából 700 millió dollárt, amennyibe az államnak került.

Varga Mihály a hadiipar tervezett talpra állításával kapcsolatban úgy vélte, rendelkezni kell védelmi képességgel, hiszen "itt a migrációs nyomás, és felelős román politikusok is a Tiszáig nyúló Romániáról beszélnek". A miniszter közlése szerint állami bázisú hadiiparban gondolkodnak, és reálisnak lehetőségnek nevezte a páncélozott harci járművek összeszerelést, mai nem kíván vállalhatatlanul nagy tőkebefektetést, és megvan hozzá a szakmai és ipari tapasztalat.