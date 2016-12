Zsúfoltak a gyógyfürdők és a szállodák szilveszterkor

Zsúfoltak a fővárosi fürdők a két ünnep között, illetve szilveszter és újév napján, valamint az év eleji pár napon, különösen azok, amelyek műemlék épületekben működnek - mondta a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. marketingigazgatója. Sokan szívesen töltik szilvesztert vidéki fürdővárosokban is, hiszen a főváros után a második legnépszerűbb úti cél ilyenkor Hajdúszoboszló.

„A két ünnep között és szilveszterkor is nagyon keresettek a fürdők, mivel a gyógyfürdőzés jól relaxálja az embert. Ilyenkor általában teltházas a nyolc budapesti fürdő, a kisebb fürdőket is sokan látogatják” – közölte Czinege Szilvia.

„Előfordulhat, hogy sorba kell állni, és az is megtörténhet, hogy csak akkor tudunk új vendéget beengedni, amikor valaki elhagyja a fürdőt. De be lehet azért jutni ilyenkor is a fürdőkbe, ezért arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan induljon útnak” - mondta a marketingigazgató.

Közölte:

január elsején annyi vendég van a fürdőkben, mint nyáron, egy olyan napon, amikor hőségriadó van.

Tavaly a nyolc állandó fürdőben több mint tízezer vendég volt, és hasonló számra készülünk idén is.

„A budapesti fürdők között a legnépszerűbb a Széchenyi fürdő, ahol egyszerre közel kétezer vendég lehet. Utána a Gellért fürdő, a Rudas és a Lukács fürdő következik. De a nyáron átadott, Paskál strandból átalakított Paskál fürdőnek is nagy forgalma van, és a Király, a Dandár fürdőnek is sok vendége van ilyenkor” - közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. marketingigazgatója.

A vidéki fürdővárosok is népszerűek

Átlagosan 20 százalékkal magasabb szállásárak mellett mennek el szilveszterezni az emberek, az idei óvévbúcsúztató legkeresettebb helyszínei a főváros mellett Hajdúszoboszló és Szeged - derült ki a szállás.hu A portál kreatív vezetője azt mondta: egyre gyakoribb valamilyen plusz attrakció, legyen az ismert fellépő koncertje, vagy éppen disznóvágás.

„Magyarországon Budapest egyértelműen vezet, Hajdúszoboszló a második legnépszerűbb úti cél a magyarok körében ilyenkor. Ebből úgy tűnik, hogy a szilvesztert is szívesen töltök az emberek fürdővárosokban” - mondta Pálinkás János.

Hozzátette, hogy az adataik szerint külföldön pedig Lengyelország nagyon népszerű idén.

A szállás.hu kreatív vezetője elmondta, hogy egyre kevésbé elegendőek az olyan szilveszteri programok, amik csak a vacsoráról és a mulatásról szólnak, hogy odacsábítsák a vendégeket a szállodába.

"Most már valami pluszt kell kitalálni."

Például több tehetségkutató műsorban felfedezett fellépő ad koncertet ilyenkor, és népszerűek a stand up-os humoristák is – részletezte.

„De próbálnak más programokat is biztosítani: van olyan szálloda, ahol már disznóvágás van, utána pedig disznótoros vacsora cigányzenével. Egyes helyeken tipikus folklór-program van: lovas show vagy pusztai betyárkodás, és van olyan hely, ahol pedig bor- és pezsgőkóstolókkal várják a vendégeket” - mondta Pálinkás János.