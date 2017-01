Súlyos összegeket utalhat vissza a NAV

A házastársakhoz hasonló illetékmentesség illeti meg örökléskor a bejegyzett élettársakat is, ehhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is tartania kell magát – ez az alapvető jogok biztosának állásfoglalása.

A Háttér Társaság melegjogi szervezet fordult az alapvető jogok biztosához azért, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több esetben is illetéket szabott ki megözvegyült bejegyzett élettársaknak az örökségre. A Magyar Nemzet Székely László állásfoglalását ismertette, mely szerint ez a gyakorlat sérti az alaptörvényt, mivel a bejegyzett élettársaknak a házastársakhoz hasonló illetékmentességet kellene élvezniük.

Az alapvető jogok biztosával az adóhivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium is egybehangzóan közölte, hogy nem jár az illetékmentesség, de az igazságügyi tárca és az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint igen, és most Székely László álláspontja is ez utóbbi lett.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke az InfoRádiónak elmondta: az élettársak esetében három helyzet lehetséges. A legegyszerűbb az együttélés, amely csak egy elhatározás, de semmilyen joggal nem jár. Ennél kicsivel több a közjegyző előtt tett nyilatkozat az élettársi viszonyról, amelynek előnye az együtt töltött időszak alatt szerzett vagyonra szóló közösség, vagy például kaphat külföldön tartózkodási engedélyt az is, akinek nincs ott munkája, de az elismert élettársnak van – mondta a szakember. A legerősebb jogokkal a bejegyzett élettársi viszony ruházza fel az érintetteket, de ezt csak azonos nemű párok kérhetik, és ez a jogviszony a különneműek házassági jogviszonyával ér fel - hangsúlyozta Tóth Ádám. Így az öröklésnél is jár nekik az illetékmentesség.

Azt egyelőre nem tudni, hogy hány ilyen eset volt, milyen összegben, és az adóhivatal visszafizeti-e az illetéket azoknak, akiktől így jogtalanul szedte be azt.

A biztos felkérte Tállai Andrást, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős államtitkárát, mint az adóhivatal irányítóját, hogy intézkedjen az illetékek visszafizetéséről. Esetenként több százezer vagy milliós nagyságrendű összegekről van szó.

A bejegyzett élettársi kapcsolat 2010 óta lehetséges az azonos nemű párok számára.