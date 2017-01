Elbocsátják az alkalmazottakat, robotokat állítanak a helyükre

A japán cég számításai szerint a lépéssel 30 százalékkal fog nőni termelékenységük, és a befektetés a rendszerbe kevesebb mint két év alatt meg fog térülni.

A január elejétől alkalmazott AI-rendszer 200 millió jenbe (504 millió forint) került, és segítségével már egy év után 140 millió jent takaríthat meg a társaság. A rendszer fenntartása évente 15 millió jenbe kerül - adta hírül a The Guardian brit napilap.

A 34 munkatársától március végéig fog megválni a biztosítótársaság.

Az IBM Watson Explorer rendszere olyan "kognitív technológiával bír, amely az emberhez hasonlóan képes gondolkodni, lehetővé teszi az összes adat - köztük szövegek, képek, audio- és videofelvételek - elemzését és értelmezését". A technológia képes lesz elolvasni több tízezer orvosi jelentést és kórházi tartózkodások időtartamának tényezőit ahhoz, hogy a biztosítottaknak járó kifizetések kiszámítsa - olvasható a Mainicsi Simbun japán napilapban.

Miközben a mesterséges intelligencia használatával jelentősen csökkeni fog a kifizetések kiszámításának ideje, a biztosítottak csak akkor fogják megkapni az összegeket, ha a társaság munkatársai jóváhagyják őket. A jelenlegi pénzügyi évben eddig 132 ezer kifizetést jegyzett a cég.

Japán a mesterséges intelligencia használatának fő kísérleti terepévé válhat csökkenő és idősödő lakossága és a robottechnológia bátor alkalmazása miatt. A Nomura kutatóintézet egy 2015-ös jelentése szerint a szigetországban az állások mintegy felét robotok fogják betölteni 2035-re.

A mesterséges intelligencia szerepet játszhat az ázsiai ország politikájában is, mivel a jövő hónaptól a gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztériumban is bevezetnek próbaképpen egy AI-rendszert, amely segíteni fogja a közalkalmazottakat abban, hogy válaszokat vázoljanak fel a minisztereknek kormány- és parlamenti üléseken. Azt remélik a rendszer alkalmazásától, hogy csökkenteni fogja a hosszú időszakokat a miniszterek írásbeli válaszainak előkészítésére. Ha sikeres lesz a kísérlet, akkor más kormányhivatalokban is bevezetik a Jiji hírügynökség szerint.