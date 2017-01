Fantomcégek kerültek az elkülönítőbe

Többször és több millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank is azt a három tőzsdei társaságot, amelyek részvényeit hétfőtől kiemelte saját részvénykategóriájából a Budapesti Értéktőzsde is, tőzsdei díjak be nem fizetése miatt - mondta a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder István hangsúlyozta: a jegybank hatásköre a tőzsdei cégek esetében a tájékoztatási kötelezettségre terjed ki. Korányi G. Tamás, a napi.hu főszerkesztője szerint ugyan hat hónapra szól az elkülönítés, a társaságok valószínűleg nem kerülnek ki majd a korlátozás alól.