Ezek a dolgok drágultak itthon a legjobban

A legjobban dráguló termék a cukor. A világpiaci ára 2015 óta emelkedik, egyrészt azért, mert a globális fogyasztás újabb és újabb csúcsokra tör, másrészt pedig azért, mert néhány nagy termelő (például India és Thaiföld) kibocsátása időjárási okok miatt csökkent. Emiatt a hazai cukor fogyasztói ára egy év alatt 16%-kal emelkedett - írta a portfolio.hu.

A listán találjuk az üzemanyagokat is. Pedig 2016 elején még tovább is tudtak esni az árak, ám az év közepétől érezhetően felfelé indult az olaj világpiaci jegyzésára, ez pedig kihatott kutakon is érezhetővé vált. És persze volt egy kormányzati adóemelés is. Adózási okokból drágultak a dohánytermékek is, a lottószelvények árán pedig többször is emelnek, hogy a kifizetések is magasabbak legyenek. A tv-előfizetés ára a TV2 és az RTL Klub előfizetői díjának bevezetése miatt emelkedett.