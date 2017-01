Ausztria és Bali viszi nálunk a pálmát

Egyes utazási irodák akár 10 százalékos forgalombővüléssel is zárhatják a téli utazási szezont - mondta az InfoRádiónak a Magyar Utazási Irodák Szövetségének kommunikációs bizottsági tagja. Bakó Balázs kifejtette: Ausztria a legkedveltebb úticél, míg Szlovákiába is egyre többen mennek síelni, de az egzotikus utazások iránt is fokozott az érdeklődés.