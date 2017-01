Áprilisig vegyen zöldrendszámos autót!

Kevesebb autó kaphat zöldrendszámot a jövőben, mert a nemzetgazdasági tárca tervezete szerint a széndioxid-kibocsátási szintet határoznák meg alapfeltételül. Az új szabályokat április elején vezethetik be.

Már hónapok óta téma, hogy olyan autók is kaphattak zöldrendszámot, amelyekben van ugyan elektromos meghajtás is – jellemezően egy kisteljesítményű villanymotor, ami 25-40 kilométerre elég –, de mellette ott a 3-4 literes benzinmotor, amelyeknek nagy a károsanyag-kibocsátása. Márpedig ezek a 2-3 tonnás, jellemzően 15-30 milliós autók károsabbak a környezetre, mint egy pár éves, egytonnás, hagyományos benzines kisautó – hangoztatták a szakértők.

A zöldrendszám azért lett hirtelen érdekes, mert komoly előnyöket kapott az, akinek az autója a feltételeknek megfelelt: egyrészt ingyen lehet parkolhat a fővárosban, másrészt nem kell fizetnie regisztrációs adót, gépjárműadót, illetve cégautóadót és vagyonszerzési illetéket sem.

A Nemzetgazdasági Tárca államtitkára már a nyár végén megemlítette, hogy lesz változás, és az is nyilvánvaló volt, hogy szűkítik a lehetőségeket.

Lepsényi István szerint például alapvető, hogy a most elvárt minimum 20-40 kilométeres hatótávolság nőjön, de alapfeltétel lesz a kibocsátási érték megváltoztatása is – mondta legutóbb az InfoRádió kérdésére.

„Elkészítettünk egy olyan elképzelést, amely a zöldrendszám kiadását megfelelő emissziós értékhez köti – tehát egy alacsony kibocsátási értékhez –, mert szeretnénk mi is azt elkerülni, hogy egy nagyon nagy hibrid jármű esetleg megkapja a zöldrendszámot annak ellenére, hogy az emissziós értéke magas. Ha az elképzelést bevezetjük, akkor sem úgy történik, hogy egyik pillanatról a másikra visszavesszük a zöldrendszámokat, hanem egy hosszabb átalakulási folyamat lesz, amelynek az eredményeképpen kicsit tisztulni fog a kép, hogy ki kaphat zöldrendszámot” - fogalmazott az államtitkár.

A fenti mondatból pedig az is nyilvánvaló, hogy a már zöldrendszámmal forgalomban lévő autóktól nem veszik el a változtatás élesítése után a kedvezményt, hanem hosszabb lesz az átmenet, ami praktikusan azt jelentheti, hogy a következő műszaki vizsgán az aktuális szabályozásnak kell megfelelni. Azaz ha egy most vásárolt autó csak a mostani minimum feltételeknek felel meg, négy évig akkor is élvezheti a zöldrendszám előnyeit, ha egy vagy két hónap múlva szigorítanak a szabályozáson.

Az, hogy a szigorítás mikorra várható, még tippet sem adott az államtitkár. Azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épp az elmúlt hetekben jelentette be, hogy bevezet egy új, úgynevezett szürke rendszámot a vonóhorogra szerelhető biciklitartókra. Ennek időpontja április lesz, a szezon kezdete, így nem lenne meglepő, ha akkor egy füst alatt a zöldrendszám feltételeinek megszigorítása is megtörténne.