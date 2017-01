Leköröztük ebben az egész EU-t

A magyar újautó-piac tavaly 25,1 százalékkal nőtt, amellyel hazánk az egész Európai Uniót maga mögé utasította. A sorban Horvátország (23,5), majd Ciprus (22,2) következett. Hollandiában ezzel szemben 14,7 százalékkal kevesebb autót adtak el, az Egyesült Királyságban 2,3 százalékkal, Görögországban pedig 4 százalékkal nőtt a volumen. Az unió átlaga (Máltáról nincsenek adatok) 6,8 százalék - számolt be cikkében a napi.hu.

A portál szerint a kiemelkedő magyar adat, amelynek eredményeképpen 96,5 ezer új személyautó talált gazdára itthon, még mindig nagyon gyenge az egyes országok népességének tükrében. Magyarországon ugyanis virágzik a használt import, így csak minden 102 lakosra jutott egy újautó-vásárlás. Ennél csak 5 uniós országban volt rosszabb adat, míg az EU átlaga 35 fő volt. Luxemburgban 11, Belgiumban 2,1 volt ez a szám.

A 14,6 millió uniós piac legnagyobb szereplője Németország 22,9 százalékos piaci részesedéssel, majd az Egyesült Királyság (18,4), Franciaország (13,8) és Olaszország (12,5) következik. Magyarország súlya 0,7 százalék.

Európában messze a legnagyobb gyártó továbbra is a Volkswagen volt közel 1,7 milliós eladással, őt követte a Renault 1,1 millió a Ford 1 millió és az Opel 977 ezres darabszámmal. A prémium szegmensben a Mercedes volt a legerősebb 807 ezerrel, majd az Audi (803 ezer) és a BMW (784 ezer) következett.

Növekedésben a Jaguar volt a legjobb 69,5 százalékkal, de erős volt a Honda (20,6) és a Jeep (20,4) is. Visszaesett viszont a Mitsubishi (14), a Citroën luxusmárkája a DS (12,7), maga a Citroën (1), a Nissan (0,8) és a Volkswagen (0,5) is.- számol be a napi.hu.