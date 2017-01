Úgy viszik a csirkemellet, mint a cukrot

A Magyar Időknek nyilatkozó kiskereskedelmi láncok egyértelműen a forgalom bővüléséről számoltak be, egyes termékkategóriákban akár 50-80 százalékkal is megugrottak az eladásaik. A Tescóban év eleje óta átlagosan 20 százalékos fellendülést tapasztalnak, elsősorban az akciós csirketermékeknél – mint például a csirkemellfilé és a csirkecomb – nőtt meg leginkább az érdeklődés, de a választékban lévő többi baromfitermék iránt is nagyobb volt a kereslet a kedvezőbb ár miatt. A CBA szerint a csirke minden húsrésze iránt jelentősen megnőtt a kereslet, melynek mértéke egyes üzletekben az 50 százalékot is megközelíti. A Spar terméktől függően 30 és 80 százalékos növekedést könyvelhetett el a január elseje óta eltelt időszakban. A Lidl Magyarország tapasztalatai szerint minden hústermék esetében megnőtt a vásárlói érdeklődés.

Bárány László, a Magyar Broilerszövetség elnöke szerint az ellátással nem lehet gond, a madárinfluen­za ellenére ugyanis biztosítani tudják a szükséges készleteket a feldolgozók. Elmondta, a legjobban a csirkemell fogy, ebből 30-40 százalékkal többet szállítanak a kiskereskedelemnek, a comb forgalma pedig 20 százalékkal nőtt meg. Az árak a következő hetekben kissé emelkedhetnek, a hirtelen megnőtt keresletre ugyanis a madárinfluenza miatt is nehéz helyzetbe került ágazat nem tudott azonnal reagálni.