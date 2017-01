Veszélyben a csoki és a sör

A klímaváltozásnak már ma is érezhetjük a hatásait: emelkedik a tengerszint, és folyamatosan megdőlnek a melegrekordok. Arra azonban talán kevesen gondolnak, hogy néhány népszerű ételt is veszélyeztet a globális felmelegedés - hívja fel a figyelmet a Pénzcentrum.

Bár Donald Trump, az új amerikai elnök szerint a globális felmelegedés csak átverés, azért akad néhány kutatás, amely szerint van pár étel, amire mégis komoly hatással lesz a klímaváltozás. Első körben megdrágulhatnak ezek a termékek, és hosszútávon pedig akár teljesen el is tűnhetnek a boltok polcairól - mutat rácikkében a Pénzcentrum.

Sör

A ClimateWatch magazin jelentése szerint a klímaváltozás jelentősen megviseli Amerikában a komlótermesztést. Az aszályok megnehezítik a sörfőzdék dolgát. Ráadásul sokan attól tartanak, hogy a vezetékes víz hiánya miatt a söröket a jövőben talajvízből készíthetik majd, ez pedig jelentősen megváltoztatná az ízüket.

Csoki

Jelenleg Indonézia és Ghána a legtökéletesebb hely a kakaóbab termesztésre, amiből már most is kevesebbet tudnak előállítani, mint korábban. A legnagyobb csokoládégyárak, mint például a Mars már most alkalmaz meteorológusokat, annak érdekében, hogy tanulmányozzák a változó időjárást. Ha felkészülnek a változásokra, akkor talán csökkenteni tudják a károkat, amit a változó időjárás okoz a kakaóbab termesztésben.

Kávé

Még tavaly szeptemberben látott napvilágot egy jelentés, miszerint a kávétermesztésre alkalmas területek száma a világon csaknem 50 százalékkal csökkent a klímaváltozás miatt. Ugyanis nemcsak az aszályok viselik meg a kávébabokat, de az éghajlatváltozás miatt különböző betegségére is egyre érzékenyebbé váltak a növények.

Avokádó

Az éghajlatváltozás az avokádó egyik legnagyobb ellensége. Hiszen az avokádó egyébként is lassan növekszik és nagyon érzékeny az időjárásra, így az aszályok rendkívül megviselik.