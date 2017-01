Kinyírja a magyar autókat a rendkívüli hideg

A Bárdi Autó Zrt. adatai szerint a január 7-9-i hirtelen jött lehűlés napjaiban – amikor mínusz 20 fokot is mutatott a hőmérő – országszerte 3176 akkumulátort vásároltak az autósok, míg egy héttel később, a jóval enyhébb, szintén hétvégi időszakban „csak” 576-ra volt kereslet. Ám ez utóbbi is kiugró a nyári napok adataihoz képest, amikor átlag mindössze néhány tucatra van igény.

Az akkumulátorok esetleges meghibásodása nemcsak komoly kellemetlenséggel, hanem súlyos kiadással is járhat. A lemerült akkumulátor miatti bonyodalmakra könnyen rámehet egy teljes munkanap, nem beszélve az eseteleges vontatás és mentés költségeiről, ami különösen a külföldi utak alkalmával, például síeléskor lehet borsos. Ennek ellenére a Bárdi Autó tapasztalatai szerint a hazai autósok alig fordítanak figyelmet a 3-5 év élettartamú akkumulátorokra, miközben alig egy hétvégi mozi árából megúszható az esetleges súlyos veszteség.

Elsősorban azok a vezetők teszik ki magukat az akksi kapcsán kockázatnak, akik rendszeresen rövidebb utakra mennek, s többször is megállnak, illetve újra elindulnak. Így például a taxisok és a városban lakó úrvezetők érintettek. Az akkumulátor elsődleges feladata az indítás, amihez jelentős mennyiségű indítóáramot vesz fel a kocsi. A néhány kilométeres utak – a gyermek iskolába hordása, a közeli munkahelyre kocsikázás – azonban nem elegendőek az aksi visszatöltéséhez. Így a teljesítmény folyamatosan csökken, a hidegben a feszültség is kisebb lesz, vagyis egyik napról a másikra hatványozottan esik a hatásfok.

Számos praktika van arra, hogy megelőzzük a bosszantó meglepetéseket – jól felismerhető jelek árulkodnak arról, ha az aksi a „végét járja”. Így a hosszabb indítózás, a motor lomha indulása azt sejteti: a töltöttség nem megfelelő. Ilyen esetekben a megoldás lehet az aksi otthoni töltése, de ezzel is csínján kell bánni. Az alkatrész kiszerelése számos problémát okozhat – motorvezérlő egység lebénulása –, célszerűbb ezért a megelőzésre, rendszeres karbantartásra fókuszálni. Ezért parkoláskor ne felejtsük bekapcsolva a rádiót és a világítást – még a legapróbb izzók hosszabb működése is lemerüléshez vezethet –, parkoljunk fűtött garázsban, ha tehetjük, csak az indítás után kapcsoljuk be a világítást, illetve ne azonnal nyúljunk a légkondi vagy a fűtés gombjai után. Ezeken felül a jó minőségű olaj és gyújtó-, izzító gyertyák is növelik az élettartamot.

A legjobb megoldás azonban a szervizes ellenőrzés, a kocsit ugyanis ősszel ugyanúgy fel kell készíteni a télre, mint az otthonunk fűtőrendszerét. A pár ezer forintos beruházás pedig többszörösen visszahozza az árát. A fél órás művelettel nemcsak az dőlhet el, hogy az akku kihúzza-e a telet, hanem más rejtett hibákra is fény derülhet. Sok esetben ugyanis nem is az akkumulátor életkora, töltöttsége a probléma. Lehetséges, hogy más alkatrészek – generátor, önindító, elektromos vezetékek – miatt merül az akksi, vagy egy rosszul bekötött fogyasztó veszi igénybe. Azzal sem érdemes magunkat nyugtatni, hogy a hirtelen fellépő gondot bikázással orvosoljuk, mivel ez mindig magában hordozza a zárlat veszélyét is.

A megfelelő akkumulátor kiválasztása esetén nem árt néhány szempontot figyelembe venni. A Bárdi Autó azt ajánlja, csak olyan helyen vegyünk akkumulátort, ahol az alkatrészre járó egy év kötelező garanciára is odafigyelnek: számlát, nyugtát adnak, valamint bélyegzővel érvényesítik a garanciát. Hiába tűnik ugyanis újnak az aksi, az 5-8 hónap után már túltárolt lesz, az önkisülés miatt pedig esik a hatásfoka. Nem árt a nagyobb indítóárammal bíró, igaz drágább darabokra áldozni, hiszen ezekkel könnyebben indulnak az autók, ami élettartamukat is meghosszabbítja. A start-stop rendszerrel ellátott újabb gépkocsik – amelyek automatikusan leállnak a kisebb várakozásokkor, így a piros lámpánál – pedig speciális akksit igényelnek a több indítás miatt, ezek EFB vagy AGM felirattal vannak ellátva.