GKI: emelkedik a konjunktúraindex

Az Európai Unió támogatásával készített felmérés szerint a GKI konjunktúraindexe mintegy három éve viszonylag szűk sávban ingadozik, most ennek a felső részén található.

A konjunktúraindex a decemberi mínusz 0,9 pontról 0,2 pontra javult, az üzleti bizalmi index 3,7 pontról 4,4 pontra emelkedett, a fogyasztói bizalmi index pedig mínusz 14,1 pontról mínusz 11,7 pontra javult januárban.

Januárban az üzleti szférában a szolgáltatások kivételével minden ágazat várakozásai javultak, az iparban és a kereskedelemben csak kissé, az építőiparban azonban jelentősen. Egyaránt erősödött a foglalkoztatási és áremelési szándék.

Az ipari bizalmi index november óta emelkedik, de így is elmaradt tavaly nyári csúcspontjától. Az elmúlt időszak termelésének megítélése stagnált, a következő időszakra várté, valamint a készleteké javult, a rendelésállományoké - ezen belül az exportrendeléseké - viszont romlott. Most januárban lényegesen több cégnek okozott növekedési gondot az állam magatartásának kiszámíthatatlansága, mint egy évvel korábban. Az építőipari bizalmi index több mint kétéves csúcsára került. A magasépítő cégek kissé, a mélyépítők számottevően derűlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is érezhetően javult decemberhez képest.

A kereskedelmi bizalmi index csak kissé emelkedett, s megközelítette nyári szintjét. Az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése javult, a készleteké romlott.

A szolgáltatói bizalmi index januárban nem változott az előző év végéhez képest. Az általános üzletmenet megítélése kissé rosszabb lett, de a várható forgalmat kissé optimistábban látták a válaszadók.

A foglalkoztatási hajlandóság minden ágazatban erősödött decemberhez képest, s tovább csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Ez utóbbi utoljára 1998 közepén volt ilyen kedvező. A szolgáltatások kivételével ugyancsak minden ágazatban - főleg a kereskedelemben - erősödött az áremelési szándék. Bár a válaszadók többsége még mindig változatlan árakra számít, az áremelést tervezőké az elmúlt hónapokban érezhetően emelkedett, az árcsökkenésre számítóké minimálisra esett. A fogyasztók inflációs várakozása viszont lényegében nem változott. A magyar gazdaság helyzetének megítélése minden ágazatban és a lakosság körében is hónapok óta javul.

A GKI fogyasztói bizalmi index, az üzleti bizalmi indexhez hasonlóan, januárban harmadik hónapja emelkedett. A fogyasztók saját pénzügyi helyzetük és megtakarítási képességük várható alakulását egyaránt jobbnak értékelték, mint decemberben. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét lényegében a decemberihez hasonlónak érzékelte.