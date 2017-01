Tönkremehet a telefonja, ha rossz hőmérsékleten tölti

Az okostelefonokban lítiumionos akkumulátorok vannak, amelyek - hasonlóan például az autókban lévő akkumulátorokhoz is - hidegben sokkal kevésbé tudják leadni az adott eszközöknek szükséges teljesítményt.

Szerelőhöz fordulni emiatt a jelenség miatt általában nem érdemes. Ám egy elhasználódott akkumulátor, amely egy nap helyett csak egy felet működik egy feltöltéssel, hidegben talán már a telefon bekapcsolásához sem ad le elég áramot.

Mínusz húsz fok környékén már nem működik egy lítiumionos akkumulátor, vagy csak annyira alacsony teljesítményre képes, hogy a telefon nem fog bekapcsolni. Ráadásul a nulla fok alatti hőmérsékletnél a töltést sem igazán szeretik ezek az akkumulátorok.

Vagyis egy -10 fokban használt telefonnak ártalmas lehet, ha a lakásban rögtön elkezdik tölteni.

Ugyanez igaz a külső akkumulátorok esetében is, hiszen általában ezek is lítiumionos eszközök. És ha a csatlakoztatott akkumulátor esetleg működőképes is, az elektronikus eszközök többségében (telefonokban, notebookokban, tabletekben) áramkörök biztosítják, hogy kedvezőtlen körülmények között ne lehessen tölteni őket.

Attól nem kell tartani, hogy a nálunk előforduló hőmérséklet tartósan károsítaná az akkumulátort, de aki tudja, tartsa kicsit melegebb helyen a telefont - tegye például olyan zsebbe a kabátban, ahol nem hűl át annyira.