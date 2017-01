Tudatlanságból égeti le magát Magyarország

Tudatlanság az oka annak, hogy mindenféle dolgot eltüzelnek az emberek, és ezzel akaratlanul is súlyosan szennyezik a levegőt - mondta a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a "Fűts okosan" kampány újabb állomásán. V. Németh Zsolt elmondta: egyelőre keresik azt a megoldást miként lehetne megtalálni és ellenőrizni azokat, akik helytelenül tüzelnek, jelenleg legfeljebb az önkormányzatnál lehet bejelentést tenni.

„Azért választottuk Nagykovácsit, több mint egy hete, mert szeretnénk bemutatni azt, hogy azokon a településeken, ahol nincs jelentős ipari szennyezés, csekélyebb a közlekedés okozta levegőszennyezés, és ahol nem a legszegényebb emberek élnek, a helytelen fűtés okozta légszennyezés jelen van. Tehát nem csupán szociális probléma a rossz levegőminőség ma Magyarországon” - mondta V. Németh Zsolt.

A Földművelésügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta,

a tehetős emberek nincsenek tisztában azzal, milyen kárt okoznak a levegő minőségének például a hulladékégetéssel.

„Ez nem csak a szegény kelet-magyarországi települések sajátja, a helytelen fűtés megjelenik másutt is. Nagyon nehéz mindezt ellenőrizni. A környező országok is ezzel küzdenek, a csehek most hoztak törvényt, hogyan lehet bemenni a házba” - mondta V. Németh Zsolt.

A Földművelésügyi Minisztérium államtitkára kiemelte, keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel be lehet menni és be lehet bizonyítani, ha felvetődik a gyanú.

„Tapasztalatokra támaszkodunk, például a kéményseprőkére, akik azt mondják, vannak olyan városok, ahol minden harmadik-negyedik fűtőberendezésben égetnek hulladékot. Ők látják, hogy a kazán körül mik vannak, ha bontott ablak- vagy bútorelemeket találnak, biztos, hogy azokat nem csupán tárolják ott, hanem a kazánban végzik.”

„A Fűts okosan! kampány célja, hogy a társadalom ne tűrje el a hulladékégetést. Jelenleg az ismerethiány miatt bocsánatos bűn, pedig aki mérgezi a szomszédját, az barbár!

Föl kell rázni a társadalmat,

mert könnyű rámutatni más felelősségére, mit csináljon a közlekedéssel, zárja be a gyárat, de itt a saját felelősségünkről van szó” - hangsúlyozta V. Németh Zsolt.

A Földművelésügyi Minisztérium államtitkára felhívta a figyelmet, hogy a járási hivatalnál lehet bejelentést tenni. Hozzátette, a műanyagégetésnek például egyértelműek a jelei.

Rendőr nézhessen a kályhába!

A Levegő Munkacsoport is hatékonyabb ellenőrzést sürget. A szervezet munkatársa kiemelte, laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizhető a tüzelőberendezés, a kémény vagy a hamu, de ez több száz ezer forintba kerül. Lenkei Péter hozzátette, a másik lehetőség az lenne, ha a Miniszterelnökség kidolgozna egy egységes eljárásrendet, az ellenőrzésbe pedig jó lenne bevonni a rendőrséget, mert ők bemehetnek a lakásba.

„Nem kell szakembernek lenni, hogy felismerjük, egy tüzelőberendezésben fát, szenet vagy hulladékot égetnek” - mondta a Levegő Munkacsoport természetvédelmi mérnöke.