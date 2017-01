Tüzelőhiányt okoz a nagy hideg

Átmeneti tűzifahiány van Észak-Magyarországon: 2-3 hetet is kell várni a megrendelt fára és az is frissen kivágott, élőnedves fa, aminek rossz a fűtőértéke - mondta az InfoRádiónak Dobre-Kucsmár Csaba, az Egererdő Zrt. vezérigazgató-helyettesét.

Az extrém hideg miatt jelentősen megnőtt a tűzifa iránti kereslet, amit az Egererdő Zrt. csak csúszással tud kielégíteni. Dobre-Kucsmár Csaba szerint 2-3 héttel korábban kell rendelni, ennyi tartaléka mindenkinek legyen otthon. A társaság jelenleg a frissen kitermelt fát tudja eladni, amelynek fűtőértéke rossz a nedvességtartalma miatt.

A nehézséget több körülmény együttes jelenléte okozza. Elsőként az, hogy a lakossági megrendelők a korábbi évek alapján számolva alulbecsülték az idénre szükséges mennyiséget – de természetesen ilyen, hetekig tartó mínuszokkal nem is lehetett tervezni –, és most sok az újabb rendelés. Ezeket ráadásul párhuzamosan kell kiszállítani az önkormányzatok által a szociális tűzifaprogramban igényelt téli tüzelővel. Mindeközben a téli időjárás miatt a kitermeléshez először az erdei utakat is le kellett takarítani, ami további 4-5 nap késéshez vezetett.

A hiányhoz az is hozzájárul, hogy az Egererdő működési területén az előző kitermelési időszak (2015. szeptember és 2016. március között) extrém módon csapadékos volt, így a tervezettnél mintegy 20 ezer köbméterrel kevesebb fát tudtak csak kitermelni. Ez a mostani kitermelési időszak elejére, tavaly szeptemberre el is fogyott, ezért nem tudnak kiszáradt fákat szállítani, csak élőnedves tüzelőt, aminek viszont gyengébb a fűtőértéke. Ezzel együtt a hideg ellen természetesen megfelelő.

További nehézséget okoz, hogy idén az alföldiek is vásárolnak fát az északi hegyvidékes területről. Ott korábban jellemzően Ukrajnából és Romániából szerezték be a tüzelőt, de az előbbiből a válsághelyzet, az utóbbiból pedig a fakitermelési és exportálási szabályok szigorítása miatt lecsökkent a Magyarországra történő szállítás.