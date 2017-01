Két húsféléből is hiány lesz néhány héten belül

Heteken belül elfogy a megmaradt kacsa- és libaállomány. A madárinfluenza miatt az áfacsökkentés pozitív hatása is semmivé olvad.

Csak korlátozottan tudnak kacsa- és libatermékeket beszerezni a madárinfluenza miatt - mondta a Spar kommunikációs vezetője a Világgazdaságnak. A szállító partnerek közölték: már csak hetente egyszer tudnak szállítani a korábbi három helyett, és néhány héten belül a fennmaradó készletek is elfogynak. Ráadásul új állományt sem telepítenek, míg tart a fertőzés vagy újabb helyeken üti fel a fejét.

A lap szerint a nehézséget a Tescoban és az Auchanban is érzik, ott is ellátási nehézségekkel küzdenek. Volt olyan kereskedő, aki szerint a karácsonykor tapasztalt készlethiány húsvétig is kitarthat, és a teljes ellátási rendszer csak nyár végére, őszre állhat helyre.