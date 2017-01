"Bolond, aki nem használja a legújabb cafeteria-elemet"

„A legnépszerűbb cafeteria-elem (az idei változásokról ide kattintva olvashat) egyértelműen a készpénz-juttatás.

Bolond is, aki nem használja, hiszen megéri, nagyon.

Még akkor is, ha személyi jövedelemadót, illetve ehót kell fizetni, de mégis lényegesen kevesebb a terhe, mint a bérnek. 100 forint nettó juttatást lehet készpénzként biztosítani 34 forint adóteherrel, ami a bérnél 85 forint” - fogalmazott Hegedűs István.

Az RSM adópartnere elmondta, sokan kérdezik, tényleg készpénzben ezt adni, de nem, lehet banki utalással is intézni, a lényeg az, hogy pénzjuttatás. Akár a fizetéssel összevonva, egy utalással is megkaphatja a munkavállaló.

„Fontos viszont, hogy a bérszámfejtés során egyértelműen kiderüljön, hogy más a cél, a szándék,

az egyik a fizetés, a másik a pénzjuttatás.

Azt is sokan kérdezik, hogy lehet-e olyat csinálni, hogy az előző évi fizetést csökkentik és helyette ezt a készpénz-juttatást adja. Az álmoskönyv szerint ez a tipikus esete annak, amikor az adóhatóság nem rendeltetésszerű joggyakorlást állapít meg. Ha közös megállapodásról van is szó, alá is írják a bércsökkenést, egyértelmű, hogy ennek a célja az adókikerülés.”

Ha valaki a fizetésén felül, amit szerencsés esetben emeltek is, pluszban kap ilyen készpénz-juttatást, az az adóhatóság részéről sem vitatható. Ha van egyértelmű szabályzat, körlevél, ami tisztázza, hogy ez nem a munkáért kapott ellenérték, hanem azon felül jár, akkor nincs kockázat – emelte ki Hegedűs István.

„Az egyik határ az, hogy a dolgozónak nem csökkenhet a fizetése, akkor sem, ha pluszban cafeteriát kap készpénzben. A másik, hogy a negyed-, a féléves vagy az évvégi jutalmat lehetőleg ne Szép-kártyára utaljanak vagy egyéb cafeteria-elemmel fizessenek ki, hanem

legyen hermetikusan elzárva a teljesítménytől.

Ha a kettő összemosható, az adóhatóság megállapítást tesz” - hangsúlyozta az RSM adópartnere.

