Elcsúszott a jégen? A lakásbiztosítás téríti a károkat

Ónos esőben a gyalogosok körében a leggyakoribb baleset főleg a végtagtörések. Baleset után fontos, hogy az esetleges kárbejelentésekhez az orvosi látleleteket, dokumentumokat is csatolni kell. Amennyiben egy elesésnél a biztosított személyen lévő ruházat is megsérül, elszakad akkor ez is téríthető, fontos azonban, hogy a sérült ruházatot a bejelentés után a szemléig megőrizzék - hívta fel a figyelmet a Groupama Biztosító.

Az autósoknak is óvatosan kell közlekedniük

Ónos esőben a legnagyobb veszélyt a fékutak hossza jelenti: ilyenkor akár nyolc-kilencszerese is lehet a fékút a megszokottnak, amellyel szinte lehetetlen előre kalkulálni” – hívta fel a figyelmet Szabó Imre, a Groupama Biztosító Szolgáltatási Centrumának főosztályvezetője.

Emellett érdemes figyelni arra, hogy indulás előtt az üzemanyag mennyisége „fél tank” felett legyen, így a sofőr biztos lehet abban, hogy egy hosszabb kényszerpihenő esetén is tudja fűteni az utasteret.