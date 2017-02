A Brexit sem kergeti haza a kint élő magyarokat

Az Európai Unió alapelvei közé sorolt négy szabadság elvéből "Nagy-Britannia mindössze a munkaerő szabad áramlását kívánja felmondani, míg az áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgását nem".

„Mindenképpen kockázatos Magyarország számára ez a Brexit.”

A Századvég Gazdaságkutató Zrt., vezető közgazdásza szerint Magyarország a Brexitnek kevésbé kitett országok közé tartozik, ezért az Egyesült Királyság kilépése nem lesz "kifejezetten erős hatással" rá.

A brit kilépés talán legfontosabb következménye Magyarországot illetően a közös költségvetés várható csökkenése lesz. Kutasi Gábor az InfoRádiónak nyilatkozva arról is beszélt, hogy egyelőre még kérdéses a szigetországban dolgozó magyar munkavállalók jövője, bár elvileg, akik már kint vannak, azok maradhatnak.

„Korábban, tavaly év végén végeztünk elemzéseket, hogy mi következhet be. Olyan mértékű a bérkülönbség, hogy mérhető munkaerő-visszaáramlás nem fog jelentkezni, sőt az angol font leértékelődése, ami a Brexit-népszavazás után következett be, forintbevételekben csökkentik a brit jövedelmet, de még mindig akkorák a különbségek, hogy erre sincs kilátás.”

A Kiss István, a Századvég Alapítvány vezető kutatója által is jegyzett elemzésben a szerzők arra is kitérnek, hogy Nagy-Britannia kilépésével az Európai Unió gazdasági pozíciója is gyengül a világban