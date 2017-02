Rászálltak a hackerek egy szállodára, kizárták a vendégeket

Zsarolóvírus áldozatává vált Ausztria egyik vezető szállodája, és nem ők az egyetlenek, akik - már többször is - fizetni kényszerültek a kiberbűnözőknek.

A legtöbben inkább hallgatnak az ilyen esetekről, és arról főleg, hogy fizettek a kiberbűnözőknek a helyzet megoldásáért. A Romantik Seehotel Jaegerwirt 4 csillagos luxushotel tulajdonosa azért hozta nyilvánosságra az esetet, hogy mások okulhassanak a példájukból.

Helyesebben nyilvánosságra hozta az eseteket, nekik ugyanis negyedszer gyűlt meg a bajuk a zsarolóvírusos bűnözőkkel.

A legutóbbi támadásban az amúgy modern IT-rendszerrel rendelkező szálloda elektronikus szobakulcsokat kezelő rendszerébe törtek be, és megakadályozták annak működését. Az alpesi szálloda szolgáltatásait élvező mintegy 180 vendég így kiszorult a szobájából, és a kulcsokat nem is tudták újraprogramozni, hogy beengedjék őket – egészen addig, amíg nem fizettek a hackereknek. Ők ugyanis azt ígérték, hogy mindössze 1500 eurónyi Bitcoinért cserébe ismét engedik a rendes működést.

"Teltház volt,180 vendég, nem volt mit tenni, átutaltuk az összeget – ilyen esetekben sem a rendőrség nem segít, sem a biztosító nem fizet" – mondta az ügyvezető igazgató.

Az első ilyen támadás után több ezer euróba került a rendszerük helyreállítása, és a biztosító azóta sem fizetett, mert a kárnak nincs "okozója" – tette hozzá Christoph Brandsaetter az osztrák The Local lapnak nyilatkozva.

Tudják azt is, hogy nem ők az egyetlenek a szakmában, akik így jártak, és akiknek egyszerűbb volt fizetni a kiberbűnözőknek – még akkor is, ha tudják, hogy hosszú távon nem ez lenne a jó megoldás. Ráadásul úgy tűnik, hogy a hackerek egy úgynevezett "hátsó ajtót" is készítettek maguknak a rendszerben, amelynek segítségével később újra megpróbálták feltörni. Erre már nem nagyon lesz módjuk, mert a hotelben időközben kicserélték a számítógépeket, a legfrissebb biztonsági eljárásokat alkalmazzák, és néhány rendszert védelmi szempontból inkább függetlenítettek a hálózattól.

A 111 éve működő hotelben ezzel együtt azt tervezik, hogy a következő felújításkor az ajtók elektronikus rendszerét régimódi, kulcsos zárakra cserélik, olyanokra, mint az ükapáink idejében 111 éve.