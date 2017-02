A Viber bevenné Magyarországot

Magyarország nagyon fontos a számunkra - mondta Djamel Agaoua, a Viber globális szervezetének most kinevezett vezérigazgatója a Napi.hu-nak. Ez azért van, mert a Viber relatív piaci részesedése meglehetősen magas, a vállalat pozíciója pedig nagyon erős és a Viber szolgáltatásai nagyon népszerűek Magyarországon - fogalmazott a napi.hu-nak Agaoua. Az új vezérigazgató emellett ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy mindez több más országra is igaz a régióban - ilyen például Szerbia, Bulgária vagy Oroszország.

A régióban a lakosság körében relatíve magas a Vibert használók aránya, több országban - köztük Magyarországon - a leginkább használt applikációk között van.

A jövőről szólva a cég vezérigazgatója elmondta: a telefonhívásokkal szemben már most is inkább üzennek egymásnak az emberek, és ez a trend szerinte a következő 5-10 évben folytatódik, legfeljebb több lesz benne a videó.