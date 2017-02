Hatalmas összeget kaszált tavaly a Szerencsejáték Zrt.

A dinamikus bővülés arra vezethető vissza, hogy 2016-ban a labdarúgó-Európa-bajnokság hatására megnövekedett a kereslet a bukmékeri fogadások iránt, de a fogadópontok terjedése, az információs és tartalomszolgáltatási fejlesztések is hozzájárulhattak a kedvező folyamathoz - foglalta össze a Világgazdaság.

A totó, a góltotó, a tippmix és a tippmix­pro játékokból álló termékpalettánál változatlanul a hagyományos, papíralapú játék a népszerűbb, de az online platform is lendületesen növekszik. A szelvények 22 százalékát már 2015-ben is az interneten töltötték ki a játékosok, ez az arány tavaly a 35 százalékot is elérhette.

A társaságnak nincsenek adatai arról, milyen hatással volt a forgalomra az illegális fogadási oldalak blokkolása, de egyetért azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két év alatt 342 engedély nélkül működő portált tett elérhetetlenné, illetve sújtott több százmillió forintos büntetéssel, hiszen ezek az irodák Magyarországon nem fizetnek sem adót, sem járulékokat.