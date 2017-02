Még mindig öreg autókkal furikázunk

A Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke elmondta januárban 6418 új személyautót helyeztek forgalomba, ez tavalyhoz képest 15 százalékos növekedést jelent. Kishaszongépjárműből 1206-ot, ami 8 százalékos csökkenés, a motorkerékpár esetében nagyon jelentős, 36 százalékos csökkenést eredményezett a hideg, jeges, latyakos idő.

„Ha nem lett volna ilyen nagy hideg, valószínűleg jobban is bővült volna, de ez madj tavasszal derül ki. A bővülés mértéke az első hónapban picit nagyobb a személyautók területén, mint amit gondoltunk. Vélhetően ez be fog állni egy szolid, kellemes, lapos trendre.”

Erdélyi Péter hozzátette, a használt autók esetében érdekesen alakultak a tendenciák. A kishaszongépjárművek területén csak 2,8 százalékos növekedés volt, tehát kisebb a használt import, mint az új. Viszont 10.674 használt személyautót helyeztek forgalomba az első hónapban, ami 25 százalékos növekedést jelent.

„Ilyenkor még nem lehet tudni, mennyi csúszott át tavalyról. Az újak esetében ez az arány minimális, a használtak esetében lehet picit több is, a negyedév végére ez is kiderül.”

A Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke hangsúlyozta, remélhetőleg nem az lesz a trend, hogy a használt gépjárművek ilyen iramban növekednek tovább, mert az senkinek sem jó, ez most a szmogriadó alatt is kiderült. A bejövő importautók nagy része öreg autó, 14-15 évnél is idősebb akár, a viszonylag új autók aránya viszont csak 20-25 százalék.

„Ennek nem ártana fordítva lennie. Valamit tenni kell, hogy a lakosság ösztönözve legyen, hogy viszonylag fiatalabb autókat vegyen. Természetesen nincs mindenkinek lehetősége újat venni, de a használtak között egy 10-12 és egy 18 éves között olyan nagy árkülönbség nincsen” - mondta Erdélyi Péter.