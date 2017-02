Ön tudja, hogy mire megy el a biztosítási díja harmada?

A baleseti adó 2012-es bevezetése óta 131,8 milliárdot fizettek be az autósok az államkasszába ezen a jogcímen. A mértéke 2013 óta folyamatosan nő, tavaly már megközelítette a 32,5 milliárd forintot - tudta meg a Napi.hu a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (NGM).

A baleseti adót még 2012-ben vezette a kormány, mert úgy gondolták, hogy az az összeg, amelyet a biztosító társaságok az egészségügyi büdzsébe befizetnek, nem fedezi a balesetek egészségügyi költségeit, ezért abból az autósoknak is ki kell venniük a részüket. Az adó alanyai így azok lettek, akiket kgfb-fizetési kötelezettség terhel, legyen az magánszemély vagy szervezet. Az adó alapja maga a kgfb-díj, de akkor sem lehet kibújni alóla, ha valaki egyszerűen nem köt biztosítást. Ekkor ugyanis az úgynevezett fedezetlenségi díj alapján számítják ki a baleseti adót.

A baleseti adó normál esetben

a kgfb-díj 30 százaléka,de legfeljebb 83 forint naponta (30 300 forint évente).

Az adót a biztosító állapítja meg, fizeti be az államnak és ő is szedi be az üzembentartóktól.

A baleseti adó teljes összegét a kgfb-díjak nagysága és az autóállomány befolyásolja. Tavaly egy autóra átlagosan 9923 forint baleseti adó jutott, míg 2012-ben 8424, 2013-ban 7521, 2014-ben 7662, 2015-ben pedig 8600 forint volt ez az összeg. Azóta nemcsak az autóállomány nőtt több mint 240 ezer darabbal, hanem a biztosítási összegek is emelkedtek.