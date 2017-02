A kicsi, vékony hasábokat szeretjük, ezért módosítják az előírást

Elég széles a termékkör, ezért az ízesítetlen, talán leginkább összehasonlítható termékekre szűkítették a tesztelt termékek körét. 16 ilyen terméket vizsgáltak az élelmiszerboltok polcain – mondta el a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója.

„Alapvetően azt állapítottuk meg, hogy

nincs probléma ezekkel a termékekkel.

Jelölési hibákat szinte minden terméknél találtunk, de élelmiszer-biztonságiakat szerencsére nem” - hangsúlyozta Pleva György.

A tesztet az évek óta megszokott módon végezték: először az élelmiszer-biztonsági problémákat vizsgálták. Mivel növényi termékről van szó, a talajból felvehető szennyező anyagokat: nehézfémeket vizsgálták. Ezekből határérték alatti mennyiséget találtak. Megnyugtató volt az eredmény a növényvédő-szerekből megmaradt maradékok mennyiségét tekintve is – tette hozzá a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója.

„Nem volt kimutatható növényvédőszer-maradék egyik termékben sem”

- jelentette ki Pleva György.

Az Élelmiszerkönyv gyorsfagyasztott hasábburgonyákról szóló fejezete két osztályra sorolja a termékeket a minőségi paraméterek alapján. Ezek elsősorban érzékszervi tulajdonságok, például a zöldült, a 2,5 centinél rövidebb, a széledarabok, valamint foltos hasábok mennyisége szerepel előírásként – ismertette a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója.

„Láttuk, hogy ez az előírás módosításra szorul, mert a tapasztalatok szerint ez indokolatlan minőségi kategória, mert sokan éppen

a kisebb, vékonyabb darabokat keresik.”

Pleva György elmondta, ezen a ponton találtak három minőséghibás terméket, amelyekben a foltos hasábburgonyák mennyisége volt a határérték fölött.

„Foltos hasábburgonyát senki nem szívesen fogyaszt el.”

Ezért a gyártók körülbelül 500 ezer forintos bírságra számíthatnak – mondta el a Nébih élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója.

Pleva György hozzátette, szokás szerint kedveltségi vizsgálatot is végeztek, ennek során a laboratóriumi vizsgálatok mellett laikus kóstolók is tesztelik a termékeket. Különböző súlyozással értékelik a termék alakját, színét, ízét, illatát, ezek alapján kialakult egy végső sorrend, amely a Nébih honlapján meg is tekinthető – mondta a szervezet élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója.