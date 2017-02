Elbukott a fiatalok ingyenes vonatbérlete?

Tavaly ősszel még arról szóltak a hírek, hogy elérhető közelségbe került az uniós fiatalok számára ingyenes Interrail vasúti bérlet megvalósulása, miután az erről szóló javaslatot Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője is támogatásáról biztosította.

A projekt lényege az lett volna, hogy 18 éves korában minden uniós állampolgár kapjon egyet a 22 napos időszak alatt korlátlan utazásra jogosító bérletekből, hogy így bejárhassák az Európai Unió országait.

Most azonban a Financial Times brit üzleti lap uniós forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a tervezet költségeinek és megvalósíthatóságának elemzését követően elvetette a javaslatot. A projekt tervezett költsége évi kétmilliárd euró lenne, ráadásul számos logisztikai probléma is nehezítené a megvalósítást. Emellett nem mindenki tudná egyformán kihasználni, ugyanis egyeseknek a kontinentális Európába jutással kapcsolatban például külön költségei merülnének fel.

A bizottság a juttatás helyett inkább azt javasolná, hogy utazási támogatásokat kapjanak az európai iskolák.

A téma kapcsán Ujhelyi István, az Európai Parlament közlekedési és turisztikai bizottságának alelnöke, a kezdeményezést elsőként felkaroló képviselők egyike is megszólalt, és elmondta, hogy nem kapott előzetes, hivatalos értesítést a bérletprogram esetleges blokkolásával kapcsolatban megjelent információkról.