Hazai pálya: 18 millió a tandíj, egymillió a kezdő fizetés

A Budapesti Műszaki Egyetemen posztgraduális képzésen oktatnak pilótákat. Az egyik ilyen szak a repülési szakmérnök, ehhez szükség van alapszakos mérnökdiplomára, a repülési specialista szakhoz viszont bármilyen alapdiploma megfelel. A két, négy féléves képzésen egyébként ugyanaz a tananyag, csak a végén más cím van a papíron – derül ki a Pénzcentrum.hu összeállításából.

A felvételhez szükség van 1. osztályú orvosi alkalmasságra, amit később is minden évben meg kell ismételni. Bizonyos betegségek, például cukorbetegség, farkasvakság kizáró ok lehet, a szemüveg viszont nem. Szükség van legalább középfokú angol nyelvtudásra, mivel a pilótáknak ez a hivatalos munkanyelve, ezért a képzésen is több tárgyat angolul oktatnak. Nem követelmény ugyan, de

jó, ha a jelentkezőnek van jogosítványa autóra, de legalább tud biciklizni.

Utóbbi elsőre talán érdekes kérés, de a mozgáskoordináció és a figyelem megosztás miatt kimondottan hasznos.

A kétéves képzés első félévében valójában a magánpilóta-engedélyt szerzik meg a hallgatók, a tantermi órák és a gyakorlati oktatás párhuzamosan zajlik, három hónap után már repülőbe is ülnek.

Világviszonylatban egy jó első tiszt (más néven másodpilóta) havi 3000-3500 eurót (310 forintos árfolyamon számolva ez 930 000-1 085 000 forint) keres, a kapitány ennek a dupláját. A nagy légitársaságok hosszú járataim pedig akár havi 20 ezer dollárt (288 forintos árfolyamon számolva 5 760 000 forint) is kereshetnek a kapitányok. Nagy presztízsű munka, álomfizetés, miért nem tolonganak a jelentkezők? Ennek a képzésnek nincs államilag támogatott formája, csak költségtérítéses.

A négy félév pedig 18,3 millió forintba kerül,

igaz, erre is fel lehet venni diákhitelt.

Karrierlépcső a pilótáknál is van. Az első lépcsőfok a másodpilóta (vagy első tiszt). A repült órák számában mérik a teljesítményt, a vízválasztó az 500 óra az adott repülőtípuson (egy évben nagyjából 750 órát repülnek a pilóták), a következő nagy mérföldkő az 1500 óra, és hivatalosan meg nem erősített piaci információink szerint 3000-3500 repült óra után lehet pályázni kapitányi pozícióra.

A pályakezdőknek azért sincs könnyű dolguk, mert néhány légitársaságnál viszont

40-50 ezer eurót is fizetniük kell,

hogy megszerezhessék az 500 repült órát az adott típuson, ami szükséges ahhoz, hogy teljes értékű másodpilóta lehessen valaki. Olyan légitársaságok is vannak, amelyek megelőlegezik ezt, cserébe több éves szerződést íratnak alá az új kollégával, megint mások társaságoknál pedig majd csak később, a fizetésből vonják az 500 óra árát.

A másodpilóta poszt után a kapitány a következő lépcső. Később, a tapasztalt kapitányok lehetnek oktatók is, akik a "friss" első tiszteket képzik. Később vizsgáztathatnak is, a csúcs pedig a bázis parancsnok, aki a többi kapitánynak a főnöke. Neki inkább a földön van már feladatuk, nem a levegőben.