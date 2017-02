Itthon nem lesz fejadag, de heteket csúszik a zöldségszezon

Akár három hetet is csúszhat idén a zöldségek és gyümölcsök szezonja a rendkívül hideg tél miatt - mondta az InfoRádió kérdésére a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke. Csizmadia György szerint az Angliából jelentett fejadagos korlátozásra azonban nem kell számítani a déli termékek esetében sem.

Több brit áruházlánc is korlátozást vezetett be a boltjaiban: a zöldségfélékből csak meghatározott mennyiséget vásárolhatnak a vevők, mert fogytán vannak a készletek, és a rossz időjárás miatt nem is érkezik elegendő utánpótlás Dél-Európából.

A magyar fogyasztási szokások és az áruházi kínálat eltér a nyugat-európaitól. Lényegesen kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, és nálunk a paradicsom és a paprika viszi a prímet ebben az időszakban, ráadásul nálunk dominál az olasz és a görög beszerzés - mondta az InfoRádiónak Csizmadia György, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke, hozzátéve, hogy emiatt

nálunk hasonló hiányra nem kell számítani,

mint a brit boltokban.

"A kemény tél miatt hat-nyolchetes kiesésről is beszélhetünk, hiszen teljesen megállt a növények fejlődése. Visszazökkentünk 20-30 évvel, gyerekkoromban voltak ilyen telek" - mondta az alelnök.

A gyümölcsöknél fagykár nem tapasztalható, csak a szamócánál lehetnek kérdőjelek a mínusz húsz fok miatt. A zöldségeknél viszont két-három hetet csúszni fog a szezonkezdet.