Viszik a nyereménybetétet, mint a cukrot

A kamat helyett inkább a szerencsében bíznak az emberek, ezért egyre népszerűbb a nyereménybetét. Jelenleg két bank kínálja, de mások is tervezik a bevezetését - írj a Világgazdaság.

Az OTP-nél és az FHB-nál is nép­szerű ez a megtakarítási for­ma, és a Világgazdaság úgy tudja, más hitelintézetnél is komolyan gon­dolkodnak a bevezetésén. Az ilyen megtakarításoknak kamatuk nincs, ám ez egyre kevésbé zavarja a betéteseket, hiszen

a normál lekötött betét is csak minimális bónuszt fizet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint például tavaly decemberben egy átlagos lekötésre már csupán 0,6 százalékot adtak, amiből a kamatadó és az eho levonása után mindössze 0,47 százalék marad.

Tavaly év vé­gén a gépkocsinyeremény-be­tétköny­­vek állománya már 60 milliárd forint volt, elektronikus gépkocsinyeremény-betétet pedig 134 ezren nyitottak 5,3 milliárd forintért. A jelenlegi, alacsony kamatkörnyezetben ezeknek a betéteknek a kamatából havonta 5-6 kisautót és negyedévente egy magasabb kategóriás gépjárművet tudnak vásárolni.

Hogy nyert-e a betétes, azt a hitelintézet honlapján, de akár telefonos applikációval is ellenőrizheti. Nagyon sokan nem jelentkeznek az autójukért, jelenleg is több mint 680 olyan nyertes betétkönyv száma szerepel a hitelintézet honlapján, amelynek gazdája nem vitte el az autót. Ezek között olyan is akad, aki

két kocsit is nyert már, egyet 1982-ben, egy másikat pedig 1994-ben, de egyikért sem jelentkezett.

Aki nem megy időben az autójáért, az a jármű sorsoláskori vételárát kaphatja meg.

Az FHB-nál többféle tárgynyereményt sorsolnak. Több mint 100 ezren gyűjtik már ebben a konstrukcióban a pénzüket, jelenleg 12 milliárd forint körül van az állomány.