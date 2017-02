Rövidebbek lesznek a sorok a reptéren

Bővíti utasfelvételi kapacitásait a Budapest Airport, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője: tíz új utasfelvételi pultot alakít ki a 2B terminálon.

Az átalakítás a cég szerint nem zavarja az utasforgalmat, mivel az építkezés területét gipszkarton falakkal zárták el. A pultok előtti várakozási szektort a korábbi irodák és pihenő helyiségek területének elbontásával alakítják ki, e létesítményeket a terminál egyéb területeire költöztetik át. Az új elrendezésnek köszönhetően az utasforgalmi rész 420 négyzetméterrel bővül és

átalakul a nem-schengeni forgalmat bonyolító 2B terminál tranzitzónája is.

Az április végéig lezajló beruházás része a repülőtér fejlesztését célzó BUD 2020 programnak, amelynek keretében 50 milliárd forintot fordítanak 2020-ig a repülőtér fejlesztésére. A program része a szintén a 2B terminálon megépülő új utasmóló is, amelynek köszönhetően jelentősen emelkedik a gépeket és utasokat kiszolgáló kapacitás.

Szintén a BUD 2020 keretében elkezdik és még a nyári csúcsforgalom előtt be is fejezik a régebbi, 1-es futópálya 800 méteres betonszakaszának cseréjét is.

A Budapest Airport 2016-ban 11,4 millió utast kezelt, 11,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, és a bővülés üteme ez év januárjában tovább nőtt: 2016 első hónapjához viszonyítva az idén 16,7 százalékkal több utas fordult meg a ferihegyi légikikötőben.