Üdülési joggal rendelkezik? Erre is figyeljen

A Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe (LIB Magyarország) megtévesztette a fogyasztókat üdülési jogok eladásáról szóló ajánlatával, és megsértette a szakmai gondosság követelményét is. A jogsértésért 8.900.000 forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal - tudatta a GVH.