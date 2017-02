Újabb információk a franciaországi atomerőműben történt robbanás következményeiről

A főigazgató elmondta: a francia erőmű nagyon hasonló a paksi atomerőműhöz.

A legfontosabb, hogy a turbinacsarnokban nincs radioaktív víz, tehát ha tűz, robbanás volt, akkor sem kerülhet radioaktív közeg a környezetbe - ismertette.

Feltehetően egy szellőztető ventillátor gyulladt ki, források szerint az üzemzavart rövidzárlat okozta - tette hozzá.

Fichtinger Gyula hangsúlyozta: a tervezésnél számoltak esetleges tűzesettel is, vannak tűzjelző berendezések, automata tűzoltó berendezések és tűzoltók is készenlétben állnak.

Kitért arra is, hogy a paksi atomerőműben 70 tűzoltó van, de szükség esetén be tudnak kapcsolódni a paksi városi, a szekszárdi, a dunaföldvári vagy akár a dunaújvárosi tűzoltók is.