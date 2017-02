Autóipari szenzáció készülődik

Előrehaladott tárgyalásokat folytat a General Motors a PSA Grouppal az Opelről. A Reuters értesülései szerint a francia autógyártóé lehet az Opel.

Egyesülhet a francia PSA-csoport és a General Motors európai leányvállalata, az Opel. A megállapodást akár néhány napon belül bejelenthetik - írja a Portfolio.hu.

A PSA, a Peugeot és a Citroen gyártója és a GM között már most is van együttműködés, nem teljesen új a kapcsolat a két cég között, a szabadidő-terepjárók (SUV) és a kisbuszok gyártásában dolgoztak együtt, és már korábban is volt szó róla, hogy komolyabb együttműködés jöhet a két vállalat között. Ez 2013-ig volt téma, amikor is a GM eladta a részesedését a francia autóipari csoportban.

A PSA szóvivője a Reutersnek megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak az amerikai szektortárssal, hogy mélyebbre fűzzék a kapcsolatukat, de sem az Opel, sem a PSA-ban 14-14 százalékos részesedéssel rendelkező francia állam, illetve a Peugeot-család sem kommentálta a híreket.

Veszteséges az Opel

A GM bizonyára szívesen megválna a folyamatosan veszteségeket termelő érdekeltségétől. 2015-ben a General Motors európai operációja, az Opel 600 millió dolláros veszteséget ért el, 2016-ra a cél az volt, hogy a hatalmas veszteség után mindenképpen nyereséges legyen az európai leányvállalat, ez azonban nem jött össze, az Opel az év egészében 257 millió dollár veszteséget ért el.

1999 óta veszteséges egyébként az Opel, amiben rossz nyelvek szerint szerepet játszik az is, hogy a GM a csoport veszteségeinek egy részét Európában mutatja ki, de az elhibázott modellpaletta és a magas költségek is szerepet játszanak a veszteségben.

Nagy gyártó jöhet létre

Az Opel problémáinak egy része abból ered, hogy a GM gyakorlatilag beszorította az európai autópiacra, azon kívül nem értékesíthet járműveket, ebben viszont változást hozhat az, ha a PSA konszernhez kerülne az Opel. A GM európai leányvállalata tavaly 5,4 százalékkal több, összesen 979 ezer járművet adott el Európában, piaci részesedése azonban 6,8 százalékról 6,7 százalékra csökkent, jóval lemaradva a Volkswagen-csoport (23,9 százalékos piaci részesedés), a Renault-csoport (10,2%), és a PSA (9,9%) mögött. A PSA és az Opel piaci részesedése összesen 16,6 százalék lehetne Európában, ezzel a VW-csoport mögött a második helyre jönne fel az új márkacsoport.

A General Motors egyébként 1929-ben szerzett többségi tulajdonrészt az Opelben, 1931-ben pedig a teljes irányítást is megszerezték.