Már nem telefonon kommunikálnak a külföldön élő magyarok

A felmérést végző Ipsos médiakutatási vezetője elmondta: ugyan több célország közül választhatnak a kivándorló magyarok, Németország és Nagy-Britannia emelhető ki közülük.

A KSH kutatása azt mutatta ki, hogy jelentősen eltérő, de nagyon karakteres médiafogyasztással írhatók le a két országban élő csoportok – közölte Kovács Balázs.

Mind a demográfiai összetételben, mind a médiafogyasztásban jelentős különbségeket fedeztek fel a két ország között.

A Ipsos médiakutatási vezetője elmondta, hogy a médiahasználati szokások a költözés miatt jelentősen változnak.

„A klasszikus médiumok – a tévé, a print média, a rádió – fogyasztása visszaesik, míg

az online médiafogyasztás jelentősen megugrik a költözés következtében”

- tudatta Kovács Balázs.

Hozzátett, hogy a kutatásuk alapvetően az audiovizuális tartalmakat célozta, ezért elsősorban – nemzetközi és magyar – videós oldalak nézettségét vizsgálták.

„Az eredmény szerint a Youtube dominanciája egyértelmű, a Netflix is nagyon népszerűnek bizonyult, ugyanakkor a magyar tulajdonú videós oldalak – mint az RTL Most, a tv2.hu vagy a MédiaKlikk – is előkelő helyen szerepel a listán” - ismertette a médiakutatási vezető.

Hozzátette, hogy az is egyértelműen kirajzolódott, hogy a kivándorlók a kommunikációs szokásai is megváltoznak.

„Az elsődleges kommunikációs felületük a Facebook és a Messenger lesz, de a Vibert és a WhatsAppot is többen használják.

A hagyományos telefonhívás kicsit háttérbe szorul, de nyilván ez is fontos kommunikációs csatorna marad” - közölte az eredményeket Kovács Balázs.

A vezető hozzátette: a kutatás nem nevezhető reprezentatívnak, mivel nincs nyilvántartás a kivándorolt magyarokról. Ezért torzíthatja az eredményt az, hogy a legtöbb válaszadót a Facebookon keresztül érték el. Ám ennek ellenére látszik a közösségi oldal domináns jellege.

„A külföldön dolgozó magyarok körülbelül 60 százaléka vallotta azt, hogy rendszeresen követik a magyar közéleti eseményeket, a legtöbben inkább a külföldi hírportálokon keresztül követik a magyar eseményeket” - tette hozzá az Ipsos médiakutatási vezetője.