Gyengébb minőséget kap a magyar a külföldi élelmiszerekből: reagálnak a kereskedők

Az OKSZ elnöksége február 17-i ülésén áttekintette az egyes élelmiszermárkák országonként tapasztalt eltérő minőségének kérdéseit, melyre a hatósági vizsgálat világított rá.

Az OKSZ megítélése szerint elsősorban a vásárlók érdekeit kell szem előtt tartani a márkatermékek minőségével kapcsolatos kérdések vizsgálatában.

Az élelmiszerek minősége természetesen a magyar családok számára is kiemelten fontos kérdés, így a magyar vásárló is joggal várja el, hogy jó minőségű élelmiszert kapjon az üzletekben. Ezért a kereskedők is azt a célt támogatják, hogy a legjobb élelmiszerféleségekből tudjanak válogatni a vásárlók az áruházakban.

A márkatermékek tekintetében ugyanakkor a gyártó felel a termékek hatályos jogszabályi megfelelőségéért,

például a Magyar Élelmiszerkönyv, a vonatkozó EU-s és nemzeti rendeletek, vagy a specifikus jogszabályok betartásáért. A márkatermék gyártója dönt arról, hogy a jogszabályi kereteken belül milyen alap- és adalékanyag összetételt választ, milyen élvezeti tulajdonságokkal ruházza fel a márkaterméket.

A kereskedők mindig is nyitottak voltak arra, hogy a vásárlók észrevételeit, a minőséggel, élvezeti tulajdonságokkal kapcsolatos kifogásait közvetítsék a márkagyártók felé. Ez a napi működés része, ennek kialakult a gyakorlata a kereskedelemben. Emellett természetesen az ellenőrző hatóságok, továbbá a fogyasztóvédelmi szervezetek jelzéseit is figyelemmel kísérik.

Az OKSZ kész együttműködni mind a magyar kormánnyal, mind az ellenőrző hatóságokkal

annak érdekében, hogy a vásárlók Magyarországon is a lehető legjobb minőségű termékeket vásárolhassák.