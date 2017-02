Súlyos biztonsági rés a hazai mobilbanki applikációkban?

Fénysebességgel fejlődik a technológia, hazánkban már százezrek intézhetik a pénzügyeiket az okostelefonjukon keresztül. Persze az okoseszközök elterjedésével együtt a csalók száma is megnövekedett. A kibertámadások egyre nagyobb veszélyt jelentenek, hiszen ma akár egyetlen pillanat alatt a telefonunkról is ellophatnak bármilyen adatot, vagyis akár a bankszámlánkhoz is hozzáférhetnek a bűnözők.

Az App-Ray biztonságtechnikai cég Pénzcentrumhoz eljuttatott elemzése szerint bizony

jó néhány kivetnivalót hagynak maguk után a magyar mobilbanki alkalmazások.

A cég az android operációs rendszeren futó mobilalkalmazásokat vette górcső alá egy automata rendszer segítségével.

Egyes mobilbanki applikációk kommunikációjuk egy részét nem biztonságos, lehallgatható csatornákon folytatják, ezek pedig aggályokat vethetnek fel saját adataink és pénzünk biztonsága szempontjából.

Ráadásul több mobilbank nem biztonságos kapcsolódási pontokat biztosít más appok, telefonos szolgáltatások számára. Ez pedig azért probléma, mert ha kívülről el lehet indítani a mobilbankok bizonyos funkcióit, és nincs ez kellően levédve, a bankszámlaszámunk, a belépő kódunk vagy más személyes adatunk is könnyen kiszivároghat

De van olyan mobilbank, ami a mikrofonunkhoz is hozzáférést kér, hogy hangutasításra is működni tudjon. Ez hasznos lehet, de mobilbankoknál meglehetősen szokatlan; egyúttal lehetőség nyílik visszaélésekre is: mivel a legtöbb Androidon ezt nem lehet felügyelni, így bármikor, akár a hálószobánk magányában is magától rögzíthet hangfelvételeket, tetszőleges módon.

Bár az érintett pénzintézetek nem ismerik a teljes tanulmányt, de elmondásuk szerint

a mobilbanki alkalmazásaik teljes biztonsággal használhatóak.

Ráadásul az általunk megkérdezett bankok válaszai szerint egy esetben sem fordult még elő, hogy az ügyfeleiket valamilyen kár érte volna esetleg egy nem megfelelően biztosított mobilbanki alkalmazás miatt. Az érintett pénzintézetek részletesen is kifejtették, hogyan óvják ügyfeleik mobilbankos alkalmazásaikban.

Hiába biztonságosak azonban a mobilbanki applikációk, ha azokat nem használjuk kellően tudatosan. A pénzintézetek, a Magyar Bankszövetség és a Rendőrség ajánlásainak segítségével most összegyűjtötték, mire érdemes figyelni, amikor a telefonunkat használjuk:

Kizárólag ellenőrzött forrásból (Play Store, Apple Store) származó programokat telepítsük, és gondoskodjunk ezeknek a rendszeres frissítéséről is

Csak jogtiszta, megbízható helyről beszerezett operációs rendszert használjuk és ezeket is rendszeresen frissítsük

Minden esetben győződjünk meg arról, hogy valóban a saját bankunk alkalmazását használjuk

Ha tudunk, akkor telepítsünk mobilunkra biztonsági programot, ami figyelmeztet minket a gyanús tevékenységekre

Ne állítsuk be az alkalmazást úgy, hogy az automatikusan bejelentkezzen

Bankkártyánk számát és PIN-kódját ne adjuk meg senkinek

Amennyiben elhagyjuk a mobilunkat vagy megváltoztatjuk a telefonszámunkat, akkor értesítsük a bankunkat is

SMS-ben és e-mailben se adjunk ki semmilyen számlánkkal kapcsolatos adatot

Bankunk mobilalkalmazásának csatlakozásához mindig biztonságos Wi-Fi hálózatot használjunk

Soha ne csatlakozzunk nyilvános Wi-Fi hálózaton keresztül

Gyakran ellenőrizzük egyenlegünket