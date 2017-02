Egyéni vállalkozók figyelem! Fontos határidő közelít

A személyi jövedelemadó bevallást az egyéni vállalkozóknak és az áfafizetésre kötelezetteknek február 27-ig benyújtaniuk, tehát rájuk nem a május 22-i általános határidő vonatkozik – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adószakmai szóvivője. Kis Péter András hozzátette, az egyéni vállalkozók és január 1-től a kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozók is, a nyugdíj melletti vállalkozók például, elektronikus bevallóknak számítanak, ami azt jelenti, hogy az ügyfélkapun keresztül kell eljuttatniuk az adóhatóságnak a bevallásukat.

„Aki pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett, a befizetését csak átutalással teheti meg. Az EVA és a KATA adózási módok bevallásait is február 27-ig kell eljuttatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Kis Péter András hangsúlyozta, az egyéni vállalkozóknak a bevallásnak és a befizetésnek is határideje a február 27-e. Kivételek azok az egyéni vállalkozók, akik tavaly megszüntették vagy az év végét is beleértve szüneteltették a vállalkozásukat, nekik május 22-e a határidő. Akik bejelentetten szüneteltették tavaly a vállalkozásukat és nem is volt bevételük, nem kell bevallást benyújtaniuk – jelezte Kis Péter András.