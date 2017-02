Ha zavarják a hirdetések a YouTube-on, itt a megoldás

A Google a hétvégén jelentette be, hogy egy olyan hirdetési formát vonnak vissza a YouTube-ról, mely már rég a felhasználói panaszok kereszttüzében áll: a vállalatnál elhatározták, hogy a 30 másodperces, átugorhatatlan reklámokat 2018-tól nem támogatják tovább.

A Google szóvivője közölte, hogy inkább olyan hirdetési formákra koncentrálnak, melyek a felhasználókat nem dühítik fel túlságosan, ugyanakkor kiszolgálják a hirdetőket is – megjegyzendő, hogy azok a 30 másodpercnél rövidebb hirdetések, melyek most átugorhatatlanok, továbbra is azok maradnak - írja az ITcafé.

A YouTube tavaly áprilisban kezdte meg hirdetési rendszerének átalakítását, amikor bevezették a hat másodperces, átugorhatatlan, úgynevezett „bumper ad” reklámokat, és azóta is folyik a munka, például a TureView hirdetési forma promóciója.

A hirdetők nem különösebben boldogok a változtatás miatt, de a YouTube több vezetője is elismerte, hogy

felhasználói nyomásra kénytelenek változtatni,

ha nem akarják elveszíteni a nézőket, mert a Facebook a közelmúltban hallatlan forrásokat csoportosított át erre a szegmensre, hogy itt is megszerezzék az első helyet.