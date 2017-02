Elképesztő vagyont kell összespórolni a jó nyugdíjas évekhez

Egy friss tanulmány szerint a várható élettartam több mint 10 évvel is nőhet a következő másfél évtizedben. A magasabb életkorral egyben a nyugdíjban eltöltött évek is megnőhetnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy akár 10 millió forinttal többet kell összegyűjtenie egy átlagos magyarnak, ha ugyan azon az életszínvonalon szeretne élni - írta a Pénzcentrum.