Ne vegyünk hamis növényvédőt!

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának legfrissebb jelentéséből az derül ki, hogy 1,3 milliárd eurós kárt okoz évente az Európai Uniónak a hamisított növényvédő szerek forgalmazása – mondta a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára. Németh Mónika hozzátette, Magyarországra vetítve ez 7 milliárd forint.

„Ez közvetlen kár, de közvetett hatásai is vannak. Ez elsősorban az előállításukban, forgalmazásukban közreműködő beszállítókat érinti, ha ezt is hozzáadjuk az 1,3 milliárd euróhoz, akkor 2,8 milliárd euró a kár.”

Magyarország az EU-s átlag felett áll, de nem vészesen, 3 százalékponttal – mondta a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára. Németh Mónika hozzátette, a környező országokban, Ausztriát kivéve rosszabb a helyzet.

„Amit érdemes hamisítani, azt hamisítják.”

Régen még csak a legnagyobb márkájú szereket hamisították csak, akkor még a hamisítás is kezdetleges volt, azonnal ki is derült, elpusztultak a növények – tette hozzá Németh Mónika.

„Most sokkal kifinomultabbak a módszerek és a növényvédőszer-hamisítványok is. Olyanokkal is találkozhatunk, amelyeknek nincs azonnal hatásuk: megteremnek a növények, de a fogyasztásnál kiderül, mérgezőek.”

A helyzetet súlyosbítja, hogy

nem ismertek az ellenszerek

– hívta fel a figyelmet Németh Mónika. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára hozzátette, ha ezek a szerek bekerülnek az ivóvízbe, a talajba, további károsodást okozhatnak.

Ne kockáztassunk!

„Ha valaki hamis növényvédő szert vesz, annak az a kockázata, hogy olyan mérgező, veszélyes szennyeződéseket, ellenőrizhetetlen melléktermékeket is tartalmazhatnak, amelyek akár rákkeltő hatásúak is lehetnek. Ivarsejtkárosító hatásuk is lehet, tehát nagyon fontoljuk meg, hol és mit veszünk. Érdemes a jól bevált gazdaboltban vásárolni, ne kockáztassunk az autó hátuljából, olcsón árult növényvédő szerekkel!” - hangsúlyozta Németh Mónika.